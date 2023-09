Desfile de 7/9 em Roraima tem grupo de crianças com fardas do Bope; veja

O vídeo foi transmitido ao vivo no canal de Facebook do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP-RR). Além da PM, também desfilaram várias outras forças de segurança estaduais e municipais, além das Forças Armadas.

Roraima foi o estado em que Jair Bolsonaro (PL) conquistou a sua maior vitória sobre Lula (PT). Nas eleições do ano passado, o agora ex-presidente teve 76,08% dos votos válidos, contra 23,92% do petista no segundo turno.

Denarium, bolsonarista declarado, foi reeleito no ano passado em primeiro turno com 56,47% dos votos. No dia 14 de agosto ele foi cassado pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima) por compra de votos, mas permanecerá no cargo até uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).