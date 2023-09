STF discute se Dilma poderia ter continuado elegível depois do impeachment

Em 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou o impeachment da ex-presidente Dilma, por 61 votos a 20.

Antes de concluir a sessão, no entanto, decidiu tomar votos dos senadores a respeito das consequências da pena: se Dilma ficaria inelegível por oito anos ou não. Por 42 votos a 36, o Senado decidiu que Dilma não ficaria inelegível. Foi o que ficou conhecido como "votação fatiada".

O que dizem os partidos

No mandado de segurança, impetrado em 2 de setembro de 2016, os partidos afirmam que a votação fatiada foi inconstitucional. Pediram, então, que o Supremo declare Dilma inelegível.

Pena do impeachment é inelegibilidade. Isso porque, segundo as legendas, o parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que a pena prevista no impeachment é "a perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública".

Votação fatiada seria exceção. Para os partidos, a votação separada da perda do cargo e da inelegibilidade só está prevista na Lei dos Crimes de Responsabilidade, de 1950, num trecho que não estaria mais em vigor.