'Condenaram uma inocente', diz Dilma Rousseff nos 7 anos do impeachment

O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar.

Dilma Rousseff, em declaração após impeachment

Por 61 votos favoráveis e 20 contrários, o Senado consumou o impeachment de Dilma em 2016. A decisão abriu caminho para que o vice da petista, Michel Temer (MDB), assumisse o Planalto.

Desde então, o PT, Dilma e o presidente Lula tratam o processo de impeachment como um "golpe". A tese ganhou fôlego após o TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1º Região) arquivar a ação de improbidade pelas "pedaladas fiscais", usadas como justificativa para tirá-la do cargo.

Lula defendeu uma "reparação" para Dilma. "É preciso saber como reparar uma [pessoa] que foi julgada por uma coisa que não aconteceu", disse o presidente. Para o petista, Rousseff foi "absolvida" pela decisão do TRF-1.

Parlamentares do PT pretendem anular as ações da Câmara e do Senado para devolver, de forma simbólica, o mandato de Dilma. Os petistas alegam que o projeto é para promover uma "reparação histórica", já que não seria possível devolver o mandato de fato para a ex-presidente.