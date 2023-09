Ele lembrou que, nos EUA, existe essa possibilidade em alguns casos. "Mas no Brasil seria absolutamente impossível e inconstitucional. O tema de nossa Constituição é a publicidade de todos os atos públicos", afirmou Temer, apontando que a ideia de Lula não foi bem recebida.

Erro histórico e prisão de Lula

Temer fez questão de não tecer um julgamento de valor sobre a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli de anular todas as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht e considerar a prisão do presidente Lula "um dos maiores erros judiciários da história do país".

"Isso é uma questão judicial. Num primeiro momento foi decidido de uma maneira e, depois, de outra maneira. Decisão judicial se cumpre", disse.

Aceno de Lula ao Congresso

Temer ainda considerou que é indispensável que o atual presidente possa trabalhar com o Congresso Nacional, um dia depois de um anúncio de mudanças em seu ministério. "O presidente não governa se não tiver apoio do Congresso. Temos uma visão muito centralizadora. Pesamos que o presidente pode tudo. Não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional", disse.