Maierovitch: Lula recua sobre Putin para não ficar sujeito a impeachment

O colunista do UOL Wálter Maierovitch avalia que o risco de sofrer impeachment está por trás do recuo de Lula no discurso sobre uma possível vinda de Vladimir Putin ao Brasil para a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 2024.

Falaram para ele 'Lula, se você continuar com essa besteira, vai cometer crime de responsabilidade e ficará sujeito a impeachment'. (...) Tenha dó da gente por falar tanta besteira internacionalmente e ainda se expor. Ele teve que mudar porque ficaria sujeito a impeachment por crime de responsabilidade. Tudo tem um limite, até no âmbito internacional. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

No UOL News, Maierovitch explicou que, como signatário do Tratado de Roma, o Brasil segue as determinações do Tribunal Penal Internacional. Para o colunista, Lula "pisou na bola" ao mostrar desconhecimento sobre o assunto, como ao afirmar que a Rússia não assinou este acordo. Maierovitch ressaltou que o país "cria uma bagunça e abre um precedente internacional perigoso" caso quebre o acordo e permita a vinda de Putin.