Lula recua e diz que Justiça decidirá se Putin será preso se vier ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou após dizer no sábado (9) que o líder russo Vladimir Putin não seria preso no Brasil caso viesse participar da reunião do Grupo dos 20 (G20) no Rio de Janeiro no próximo ano. A nova declaração ocorreu na madrugada de segunda-feira (11) em coletiva de imprensa para o balanço da cúpula do G20 na Índia.

O que aconteceu:

No sábado, Lula afirmou que Putin poderia participar da próxima cúpula de líderes do G20 sem correr risco de ser preso. Na ocasião, o chefe do Executivo brasileiro também declarou que o Brasil "é 100% contra a invasão da integridade territorial de qualquer país".