Com família de Faustão, deputado tenta empurrar PL sobre doação de órgãos

Faustão estava em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. O quadro de saúde do apresentador o colocava como prioridade na fila de transplantes.

A Central de Transplantes do Estado de São Paulo explicou que Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera por um coração. "A seleção gerada para a oferta do coração deste receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nesta seleção."

Ainda, segundo a Central de Transplantes, a equipe transplantadora do paciente que ocupava a primeira posição decidiu pela recusa do órgão e, desta forma, a oferta seguiu para o segundo paciente, que era o apresentador.

A rapidez com que o apresentador recebeu o órgão gerou vários questionamentos nas redes sociais. João Guilherme Silva, filho de Faustão, chegou a repostar um story no Instagram em que pede para as pessoas se informarem sobre o processo da fila de transplante de órgãos.