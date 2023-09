Aliado de Bolsonaro, deputado propõe 'Dia da Facada Nunca Mais'

O deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), propôs a criação do "Dia da Facada Nunca Mais" na data que o ex-chefe do Executivo foi atacado em um ato de campanha, em 2018.

O que aconteceu

Hélio Lopes diz que data vai conscientizar sobre importância do respeito à integridade de políticos. O deputado propõe que sejam realizadas na data de 6 de setembro atividades educativas, campanhas, palestras, debates, seminários e oficinas sobre o fortalecimento da democracia e o combate à violência política.