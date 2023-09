Entenda decisão que anula mandato de Leite e determina nova eleição no PSDB

Morando contestou a prorrogação do mandato da comissão que dirige o PSDB. Ele questiona um ato de fevereiro de 2022 da Executiva do partido, que decidiu estender a gestão do então presidente da legenda, Bruno Araújo, até 31 de maio de 2023 — ele renunciou em janeiro e Leite assumiu no mês seguinte. A decisão incluiu os demais membros, inclusive das Executivas estaduais.

Esta foi a segunda vez que o PSDB prorrogou o mandato de Araújo. Eem fevereiro de 2021, a Executiva já havia ampliado a permanência dele à frente da legenda. Morando questionou essa segunda recondução sob argumento de que o estatuto tucano permite apenas uma prorrogação.

O PSDB argumentou no processo que a prorrogação se deu por unanimidade. Segundo o partido, o próprio Morando anuiu com a votação e foi beneficiado com a prorrogação do mandato. A Justiça, porém, rechaçou o argumento.

Leite foi anunciado como presidente do PSDB em novembro de 2022 e tomou posse no dia 2 de fevereiro deste ano. Ou seja, a decisão foi tomada durante o período tornado nulo pela Justiça.

Procurado, o PSDB disse que aguarda ser notificado para recorrer. A assessoria de Leite disse que o partido responde sobre o tema. O prefeito de São Bernardo do Campo também foi procurado, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.

O que diz a juíza na decisão