Secretário de Saúde de SP cancela contrato de empresa própria com governo

Ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP), ele é um dos nomes indicados pelo grupo político de Gilberto Kassab (PSD).

O secretário já atuou na Câmara dos Deputados em três legislaturas, duas delas assumindo como suplente.

Empresa de secretário da Educação também foi contratada no governo

A Multilaser, da qual o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, detém ações, fechou pelo menos três contratos com o governo do Estado enquanto o gestor da pasta já ocupava o cargo.

Feder é sócio da offshore Dragon Gem LLC, dona de 28,16% das ações da Multilaser, como mostrou o UOL em janeiro, mas não está mais à frente da empresa, da qual já foi CEO por 15 anos.

Feder já é investigado na Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, que investiga o possível conflito de interesses em relação à Educação. As investigações começaram em março, e também há uma apuração do Tribunal de Contas do Estado em curso.