STF condena réu do 8/1 que defendeu 'quebrar tudo' a 17 anos de prisão

Pessoas com maior idade teriam colocado na cabeça dele que se o Brasil se tornasse uma Venezuela isso tudo iria acabar. Foi feita uma lavagem cerebral tão grande, olha o tanto de bobagem que ele fala.

Larissa Araújo, advogada do terceiro réu do 8/1

Larissa fez a sustentação oral no lugar da Defensoria Pública, que havia assumido o caso após a defesa perder o prazo para se manifestar nos autos.

O UOL apurou que o defensor público federal do caso estava preparado para defender Matheus no tribunal, mas, na véspera, a advogada juntou uma petição aos autos retomando o caso. Isso foi apontado pelo ministro Alexandre de Moraes.

A Defensoria Pública fez um brilhante trabalho e faria a sustentação oral, mas aí a advogada retornou.

Alexandre de Moras, ministro do STF

Quem é o terceiro réu?

Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, é de Apucarana (PR). Ele não foi preso na praça dos Três Poderes, e sim no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal a 5 km dali, quando voltava do ato com dois amigos.