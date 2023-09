CNJ aponta 11 suspeitas e vê 'gestão caótica' de fundos da Lava Jato

O CNJ apura a gestão de R$ 2,5 bilhões arrecadados pela Lava Jato de 2015 a 2018. O dinheiro foi pago à Petrobras pelas empreiteiras investigadas, mas o MPF tentou criar uma "fundação" para receber os recursos, o que acabou sendo barrado pelo STF.

O relatório aponta 'ações e omissões' da Lava Jato e da Justiça Federal, que homologou os acordos. De acordo com o documento, as partes envolvidas teriam agido para destinar o dinheiro ao "interesse exclusivo da força-tarefa".

Desde maio, a corregedoria interrogou 15 pessoas. Além do ex-procurador Deltan Dallagnol, que chefiava a força-tarefa, foram ouvidos desembargadores, juízes e servidores do TRF4 (Tribunal Regional da 4ª Região) e da Justiça Federal do Paraná. Mas Moro, que se desligou da magistratura, não foi ouvido até o momento.

O UOL procura Dallagnol e Moro para comentar as afirmações do relatório. Se houver resposta, o texto será atualizado.