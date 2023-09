Dino lamenta morte de policial federal na Bahia e solidariza com atingidos

O policial federal morreu no hospital, enquanto os outros dois, um policial civil identificado como Vockton Carvalho e uma policial federal identificada como Hosannah Caria Carneiro, seguem internados no Hospital Geral do Estado.

A Polícia Federal divulgou uma nota na qual expressa "seu profundo pesar" pelo falecimento do agente, e decretou luto oficial de três dias. "A PF expressa suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados", diz o texto.

A Polícia Federal está empenhada e acompanhando de perto a investigação das circunstâncias que envolveram o falecimento.

Nota de pesar da Polícia Federal

O governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), afirmou que o crime organizado é inimigo do estado e lamentou a morte do policial