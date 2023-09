Lula encontra Biden na quarta nos EUA para lançar iniciativa sobre trabalho

No dia seguinte, presidente se reúne com Biden para lançar iniciativa. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas devem incluir propostas para geração de empregos, com participação de representantes de movimentos sindicais e da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores. Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores. Lula, em nota divulgada à imprensa após conversar com Biden por telefone no mês passado

Lula e Biden já se encontraram outras vezes neste ano. Em fevereiro, o presidente brasileiro foi recebido em Washington, e em maio, os dois estiveram na cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão

Presidentes também devem falar sobre o Conselho de Segurança da ONU. Lula tem criticado reiteradamente a postura do órgão diante da guerra na Ucrânia, e defende uma mudança no formato do grupo. "Queremos que entrem outros países para poder dar mais representatividade à ONU. Então o Brasil quer entrar, a África quer entrar, a América Latina, a Alemanha, a Índia", disse o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Lula embarca hoje para Cuba. Amanhã, ele vai participar de uma reunião do G77+China em Havana, e deve falar com o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, sobre a dívida cubana de US$ 260 milhões com o Brasil.