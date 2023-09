SP: Prefeito aumenta gasto com subsídio de ônibus sem exigir contrapartida

Nunes deve ter como principal adversário na disputa o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). O partido do parlamentar tem como uma de suas bandeiras a tarifa zero no transporte público. Por isso, o prefeito tem usado o tema do transporte para acenar à esquerda.

A postura do emedebista, entretanto, é diferente da adotada em 2021. Nunes disse que seria "inevitável" aumentar o valor da passagem com a alta do preço do diesel. Questionada sobre uma suposta ação eleitoral, a Prefeitura de São Paulo repetiu a resposta enviada pela SPTrans e disse que os subsídios são pagos para manter a tarifa no valor mais baixo possível e garantir as gratuidades.

Câmara dos Vereadores discute uma proposta de tarifa zero gradual. Um projeto de lei que prevê duas gratuidades por dia útil para desempregados e pessoas de baixa renda está em discussão na Casa. O projeto é "autorizativo", ou seja, não obriga a prefeitura a cumprir, mas permite que a administração municipal implante a decisão.

"A possibilidade do município implantar um vale-transporte social é real", afirma o vereador Paulo Frange (PTB), presidente da subcomissão da tarifa zero. Ele nega, entretanto, que a discussão na Câmara tenha caráter eleitoral. "É um assunto tratado há algum tempo."

A SPTrans disse ao UOL que lidera o estudo sobre a tarifa zero a pedido do prefeito e que não há "detalhes disponíveis para divulgação no momento".