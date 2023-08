SP: Crise em hospital faz TCM pressionar prefeito com ação por improbidade

Vistoria do TCM apontou problemas

Reportagem do UOL mostrou que pacientes precisavam enfrentar mais de duas horas no transporte público para conseguir fazer uma ressonância. A corrida acontecia porque o aparelho do hospital Campo Limpo estava quebrado há quase um ano — e, por isso, eles tinham que ir até Parelheros, no extremo da zona sul.

Na terça (29), o secretário municipal de Saúde Luiz Carlos Zamarco publicou nas redes sociais que um novo equipamento havia chegado à unidade. Ele não comentou sobre os demais problemas no hospital.

Além do aparelho, o TCM apontou que faltam insumos básicos, como luvas e material de sutura. "25% dos 950 itens estavam sem estoque", disse o corregedor do TCM, o conselheiro João Antônio da Silva Filho.

O quadro de funcionaríos estava incompleto — havia 849 cargos vagos. No dia da vistoria, havia 430 pacientes para 310 leitos, com macas no corredor. "Parece um campo de refugiados."