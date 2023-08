SP: Nunes tenta emplacar slogan de Doria e marca vistoria de obra às 23h

Obras devem ser um dos carros-chefes para eleição. A pouco mais de um ano do pleito, propostas populares como a da tarifa zero nos ônibus não avançaram. O emedebista busca, então, um feito que lhe dê visibilidade e que o torne mais conhecido. Conforme mostrou o UOL, ele lançou um programa bilionário de recape, mas havia concluído menos de 1/3 da meta até maio.

A intenção da equipe do prefeito é ampliar a produção de conteúdo nas redes sociais sobre anúncios e obras para mostrar que ele é um bom gestor. Na vistoria do túnel, por exemplo, Nunes explica aos seus 326 mil seguidores que a obra — tocada desde janeiro — era necessária por causa de uma infiltração e exalta o programa de recuperação de pontes e viadutos com cifra bilionária. Na agenda oficial, o evento foi marcado para as 23h.

Nunes mostra horário em que faz vistoria de obra Imagem: Reprodução

Os vídeos têm estética semelhante à de campanha eleitoral. Com jogos de imagens, edição profissional e trilha sonora, o prefeito presta contas sobre o que tem feito na sua administração — de grandes obras de infraestrutura à inauguração do projeto CineFavelas 3D no Jardim Peri, periferia da zona norte, no último dia 10 de agosto.

Nesse último, Nunes aparece em um vídeo deixando registrado o horário do evento: 20h04. Ele usa um boné com dizeres exaltando o bairro.