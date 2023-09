Bolsonaristas foragidos reclamam da falta de apoio de políticos e pedem Pix

Participaram da transmissão ao vivo:

Esdras Jonatas do Santos: há um mandado de prisão aberto contra ele desde fevereiro;

há um mandado de prisão aberto contra ele desde fevereiro; José Renato Gasparim Junior: foragido desde o fim de janeiro, quando teve sua prisão decretada;

foragido desde o fim de janeiro, quando teve sua prisão decretada; Oswaldo Eustáquio Filho: sua prisão foi decretada ainda em 2022 pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal);

Foragidos também reclamaram da falta de apoio de parlamentares bolsonaristas. Foram citados o deputado Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Segundo os foragidos, os políticos "fingem" não ver as mensagens ou, quando respondem, se negam a ajudá-los de alguma forma.

Live aconteceu após a condenação do primeiro réu envolvido nos atos de 8 de janeiro. A transmissão foi feita no último dia 14 no perfil de Esdras, que ficou conhecido por chorar enquanto guardas desmontavam um acampamento em frente ao quartel do Exército em Minas Gerais. Uma parte do vídeo foi divulgada pelo site Metrópoles (leia trechos da transcrição abaixo).

Saí daí [Brasil] em 8 de janeiro, entrei em contato com o Nikolas [Ferreira (PL)], entrei em contato com o Cleitinho [Azevedo (Republicanos)]. O Cleitinho me respondeu. Ele é da minha cidade, no estado de Minas Gerais. Ele virou para mim e falou assim: 'Isso é problema de advogado para você resolver, Esdras. Eu não posso fazer nada'".

Esdras Jonatas dos Santos, bolsonarista foragido