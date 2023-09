PSDB perde 1/4 de seus prefeitos em SP para partidos de Kassab e Bolsonaro

Esse cenário mudou desde a derrota de Rodrigo Garcia (PSDB) e da ascensão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Palácio dos Bandeirantes. Prefeitos têm deixado o ninho tucano rumo a partidos da órbita do governo estadual, em busca de uma relação mais próxima com o governador, para liberação de convênios e emendas.

O PSDB diz que segue com um grande número de prefeitos, sem especificar quantos. Em nota, a Executiva Estadual informou que, após as eleições de 2020, mais de 60 gestores municipais foram filiados. "Além disso, o partido vai lançar um grande número de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereadores, atingindo, assim, um resultado expressivo em 2024."

O principal destino dos tucanos tem sido o PSD - ao menos 50, segundo apurou o UOL. Kassab, presidente da legenda, é secretário de Governo de Tarcísio e o encarregado da articulação política. Conhecido por ser um habilidoso articulador, o político foi o nome destacado para, nas palavras do governador, "fazer a mediação política" e ser a "interface com a Assembleia Legislativa e com as prefeituras".

Kassab e Felício Ramuth: filiação após 28 anos no PSDB Imagem: Reprodução/PSD

Um dos nomes que deixou o PSDB rumo à sigla de Kassab é o vice-governador, Felício Ramuth. Tucano desde 1993, Ramuth foi prefeito de São José dos Campos e deixou o partido em janeiro do ano passado. Crítico do então governador de São Paulo João Doria (hoje sem partido), o político apoiou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido para as eleições presidenciais de 2022. Ao UOL, Ramuth disse que o PSDB "não teve capacidade de se renovar ao longo dos últimos anos".

Os prefeitos de Avaí, Botucatu, Jales e Promissão também trocaram o PSDB pelo PSD. São cidades de médio e pequeno porte do interior do estado.