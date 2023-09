CPI pede quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro do 'gabinete do ódio'

As investigações conduzidas por esta Comissão trouxeram elementos de conexão de Tercio Arnaud com pessoa sob investigação desta CPMI e, portanto, é fundamental para o aprofundamento as investigações que seja esclarecido o papel do indivíduo citado com a realização de atos antidemocráticos ocorridos no período ora investigado. Eliziane Gama (PSD-MA), em requerimento

Nas eleições, Tércio foi candidato a suplente da candidatura de Bruno Roberto (PL-PB) ao Senado na Paraíba. Eles obtiveram 231 mil votos e ficaram em quinto lugar.

Páginas desativadas

Tércio é de Campina Grande, na Paraíba. Foi Carlos Bolsonaro quem o descobriu entre 2013 e 2014. Ele conquistou a proximidade junto ao clã Bolsonaro quando criou a página "Bolsonaro Opressor" no Facebook. Ele a usava para atacar, por meio de memes, os adversários do então deputado federal, além de fazer elogios a Bolsonaro. Também usou a página para atacar a vereadora Marielle Franco.

Com a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018, ele também foi um dos primeiros a ser nomeados como assessor especial da Presidência com um salário de R$ 13,6 mil. O agora assessor presidencial não tinha experiência prévia em política. É formado em Biomedicina e trabalhou como recepcionista em um hotel. Depois que foi descoberto pelo "zero dois", foi chamado para ser assessor dos gabinetes a partir de 2017.