'Fui salva pelo cano da minha arma', diz PF atingida por Roberto Jefferson

Relembre o caso

Em outubro do ano passado, Roberto Jefferson reagiu com tiros e granadas ao cumprimento de uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Superior Tribunal Federal). O caso aconteceu no sítio do ex-deputado, em Comendador Levy Gasparian (RJ), cidade a 142 km do Rio de Janeiro.

Os policiais foram cumprir ordem de prisão determinada por Moraes, sob alegação de descumprimento, de forma reiterada, das regras da prisão domiciliar. Um dia antes, ele havia usado a conta no Twitter da filha, Cristiane Brasil (PTB), para xingar a ministra do STF Cármen Lúcia. A magistrada foi chamada de "bruxa de Blair", "Cármen Lúcifer" e comparada a prostitutas.

O ex-deputado estava em prisão domiciliar desde janeiro de 2022 por questões de saúde. Na ocasião, Moraes relaxou a prisão preventiva decretada em agosto de 2021 no âmbito do inquérito das milícias digitais.

Na última quarta-feira (13), a juíza Abby Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios, decidiu que Roberto Jefferson irá a júri popular. Ele vai responder acusação de tentativa de homicídio contra quatro policiais federais.