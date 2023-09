'Tinha medo dele': vizinhos de condenado no STF pelo 8/1 relatam ameaças

"Ele passava e falava: 'Eu vou acabar com você'." Uma professora, que preferiu não se identificar, disse que registrou boletins de ocorrência contra o homem por injúria, calúnia, difamação e perturbação da tranquilidade. "Até chegar a um ponto em que algumas pessoas começaram a perceber essa manipulação mental que ele fazia, entendeu?", declarou a mulher ao Fantástico.

Em 2018, outra moradora registrou um boletim de ocorrência acusando o então síndico de furto de celular. A mulher disse que Aécio arrancou o telefone de suas mãos em 2018 e não devolveu o aparelho.

Outro BO mostra Aécio proferindo ofensas homofóbicas e de intolerância religiosa. O alvo dos ataques seria um morador chamado Vando Estrela. "Falando 'ei, bichona, ó, estou trabalhando aqui, ó, aqui ó... Ó que linda bicha com x, porque todo comunista é analfabeto. Vai descansar que eu estou trabalhando", declarou ao Fantástico.

Os dois eram amigos, e Vando conta que a relação foi rompida por questões políticas.

Quando ele percebeu que eu sou de esquerda, aí ele ficou irritado com isso, e a gente travou muitas discussões por questões ideológicas. Me chamava de bichona. Ele ofendeu todas as mulheres que moram nesse condomínio. [Xingava de] bruxa velha, de laranja podre.

Vando Estrela, que foi vizinho de Aécio, ao Fantástico

"Tinha esse comportamento machista, superagressivo com as mulheres, ditatorial, a gente tinha medo dele." A filha de uma ex-síndica do condomínio reforça os relatos contra Aécio, sem ser identificada na reportagem.