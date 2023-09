Guajajara: Marco temporal não resolverá conflitos; STF derrubará por 7 a 4

Precisamos resolver a situação fundiária no Brasil porque o conflito não interessa a ninguém, nem aos indígenas, nem aos produtores. Não dá para seguir nessa briga infinita, e certamente o marco temporal não vai resolver esses conflitos. Pelo contrário, vai acirrar ainda mais.

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

"Marco temporal já era". Guajajara disse acreditar que o STF vá derrubar a tese e chutou um placar de 7 a 4. "Estou apostando positivamente", declarou. A Corte planeja retomar o julgamento na quarta-feira (20). Atualmente, o placar é de 4 a 2 contra a proposta.

Ministra disse que, mesmo se aprovado no Congresso, projeto não será promulgado como tramita agora. "Eu creio que, mesmo sendo aprovado, tem aí os vetos do presidente Lula que a gente pode contar e a inconstitucionalidade do Supremo. Digo que já era considerando essa questão legal. Mesmo que o Congresso aprove, ele é totalmente inconstitucional".

'Ninguém deixa de ser indígena por estar na cidade e usar tecnologia'

A ministra condenou trechos propostos por deputados no texto sobre o marco temporal, como o que prevê a expropriação das terras indígenas caso haja "alteração em traços culturais". "Imagine, que traços culturais são esses", disse ela.