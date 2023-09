CPI do 8/1: Mendonça autoriza ex-ajudante de Bolsonaro a faltar a audiência

O ex-ajudante de Bolsonaro também recebeu autorização para ficar calado, caso decida comparecer. Crivelatti também vai poder receber assistência de advogado durante o depoimento, não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade e não sofrer constrangimentos físicos ou morais.

Depoimento de Crivelatti está marcado para amanhã, com reunião prevista para começar às 9h. A audiência dele foi marcada no lugar do depoimento do general Walter Braga Netto, que teve sua oitiva cancelada.

Crivelatti está envolvido no caso das joias

O ex-assessor da presidência e atual membro da equipe pessoal de Bolsonaro está envolvido em uma troca de e-mails que mostram que o ex-presidente recebeu saco de 'pedras preciosas' e guardou em cofre.

O militar era braço direito do tenente-coronel Mauro Cid. Ele também foi o responsável por entregar à Polícia Federal as armas que Bolsonaro recebeu dos Emirados Árabes Unidos com o advogado Paulo Cunha, que representa Bolsonaro.

Desde janeiro Crivelatti atua como assessor do ex-presidente. O segundo-tenente do Exército recebe um salário de aproximadamente R$ 22,4 mil do governo federal. De acordo com o Portal da Transparência, são R$ 19.977,65 como militar e R$ 2.448,14 pelo cargo civil de assessor.