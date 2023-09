Políticos admitem indicações, mas dizem desconhecer orçamento paralelo

Rodrigues se pronunciou por nota enviada por sua assessoria de imprensa.



"O senador destinou recursos do orçamento para atender várias demandas de municípios de Roraima. Os referidos recursos, são frutos do trabalho do senador junto aos ministérios, já que o Estado sofre uma séria crise migratória de venezuelanos, sobrecarregando de sobremaneira todas as áreas de infraestrutura."



Hugo Leal, (deputado licenciado, PSD-RJ)

Leal, que foi relator-geral do orçamento em 2022, afirmou que foi procurado no fim do ano passado por representantes do Ministério da Defesa preocupados com a insegurança jurídica gerada após a decisão do STF que proibiu as emendas do "orçamento secreto".

Ele disse que a pasta perguntou se ele veria problemas em ter seu nome relacionado aos recursos que eram do "orçamento secreto" e foram transformados em verbas do próprio ministério. Leal concordou por acreditar não haver ilegalidade na mudança.



O deputado atualmente está licenciado da Câmara, pois atualmente é secretário estadual de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro.

Eduardo Gomes (senador, PL-TO)

O ex-líder do governo de Jair Bolsonaro no Congresso disse que os critérios técnicos foram seguidos e com a orientação do Ministério da Defesa. "As verbas seguiram o critério de implantação do programa no estado, segundo a diretoria do Calha Norte", afirmou. "Houve dois seminários com os prefeitos junto com a Associação Tocantinense dos Municípios."

Nelsinho Trad (senador, PSD-MS)



Trad e sua assessoria disseram ao UOL que fizeram emendas de comissão em 2021 para obras de iluminação em cidades do interior do Mato Grosso do Sul, usando os recursos do Calha Norte.



No entanto, depois de as emendas serem feitas, técnicos do Ministério da Defesa procuraram o gabinete e disseram que aqueles projetos não poderiam ser atendidos porque eles tinham outras prioridades, segundo relataram o senador e sua equipe.



No ano seguinte, os recursos foram empenhados e, de acordo com o sistema que registra os gastos do governo federal (Siafi), os projetos foram carimbados como orçamento comum do Ministério da Defesa.



Trad disse ao UOL que não sabe dizer por que seus pedidos de obras foram tratados como recursos do orçamento comum do ministério e, internamente, a Defesa os relacionou como emendas do senador.



"Para mim, o que importa é a minha emenda sair. Ponto. E dentro da lei. Tem o caminho certo para seguir", disse Trad. Segundo ele, apesar dos empenhos, nenhum centavo foi desembolsado até hoje para começar a instalação da iluminação nas cidades do interior.



Jayme Campos (senador, União Brasil-MT)