'Tarcísio sabe que estamos com Lula', diz ministro filiado ao Republicanos

O ministro também falou sobre um possível embate entre Lula e Tarcísio nas eleições presidenciais de 2026. "Não tenha dúvidas de que estaremos sempre ao lado do presidente Lula. Ainda é muito cedo para falar em 2026, o partido ainda não começou o debate sobre sucessão", disse.

Além disso, Costa Filho afirmou que os membros do partido o liberaram para aceitar o ministério. Em agosto, Tarcísio, que foi ministro no governo Bolsonaro, se declarou contrário à integração do Republicanos na base de Lula.

Costa Filho reiterou também que o Porto de Santos não será privatizado, mas afirmou que concessões devem ser comuns no governo Lula: "O governo do Presidente Lula, eu não tenho dúvida que vai ampliar cada vez mais as parcerias público-privadas e concessões. O ambiente hoje, dentro do governo, é de não ter preconceito com quem produz. Porque quem produz é quem gera emprego".