Deputado bolsonarista acusa Dino de agressão e faz B.O; ministro nega

Segundo o parlamentar, Dino estava acompanhado por seus seguranças particulares e da Polícia Federal quando o teria intimidado.

O ministro olhou para mim, se dirigiu a mim e veio fazer uma abordagem perguntando se eu estava falando com ele. Eu disse: 'Ministro, eu não estou falando com o senhor, não'. Eu fiz um gesto de desaprovação pelo trabalho de vossa excelência como ministro. Aí ele toca duas vezes no meu peito e disse em termos mais ou menos assim: 'O senhor deve se cuidar', e virou as costas e saiu. Quando ele disse e tocou no meu peito, eu disse para não tocar em mim. (...) Ele saiu me chamando de moleque.

General Girão, em plenário

O boletim de ocorrência do caso, obtido pelo UOL, diz que o ministro "partiu para vias de fato" contra o parlamentar e, "de forma sorrateira e cenográfica", agrediu o político no tórax mais de uma vez. O bolsonarista ainda declarou em plenário que foi difamado pelo ministro, que teria mandado o político "se cuidar" e o chamado de "moleque".

Girão alega que os seguranças do aeroporto acompanharam e intermediaram a situação, mas não teriam se manifestado por "medo de retaliação".

O parlamentar ainda informou que no dia anterior ao episódio teria discursado no plenário da Câmara dos Deputados afirmando que iria convocar o ministro para prestar esclarecimento sobre imagens dos ataques golpistas de 8 de janeiro e acusado Dino: "esse ministro que apagou as imagens... ele [Flávio Dino] acha que tem um bocado de abestado aqui".

Em plenário, o político bolsonarista ainda disse que o setor do aeroporto onde teriam ocorrido as agressões não têm câmeras e afirmou que tomará mais medidas contra o ministro, incluindo representação na PGR (Procuradoria-Geral da República).