Kamala de 2024 avisa a Lula de 2026 para baixar os preços se quiser vencer

A lente ideológica tem limites diantes do pragmatismo do naco não polarizado da população - se o poder compra dispara, não tem como alguém perder uma eleição. Lula foi reeleito em 2006 mesmo com o escândalo do mensalão porque a economia crescia. Com a melhora na qualidade de vida, terminou seu segundo mandato com 87% de aprovação, segundo o Ibope. Ou seja, quase nove entre cada dez brasileiros davam like no petista.

Claro que 2026 não é 2006, nem 2007, muito menos 2010. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi de pouco mais de 2 milhões de votos, o país está mais polarizado hoje do que antes e o ruído provocado pela desinformação e o golpismo ainda são ensurdecedores.

Mas uma boa parte dos eleitores de Bolsonaro não está em guerra contra o petista, ao contrário do que acontece com o naco de extrema direita. Existe um eleitor flutuante, que já votou em Lula pela segurança material que seu governo trouxe no passado, depois foi atraído pelo discurso de costumes e comportamento de Bolsonaro e, agora, espera de Lula que cumpra as promessas de campanha.

Como já disse aqui, Lula conseguiu ser eleito porque uma parte dos eleitores, que não são petistas, nem bolsonaristas, também acreditou em sua promessa de dias (de compras) melhores. Com picanha e cerveja, mas principalmente com arroz e feijão. Para garantir que ele se reeleja ou aponte um sucessor em 2026, os trabalhadores vão ter que perceber isso. O que passa pelo crivo implacável no caixa do supermercado.

Kamala Harris vem tentando mostrar que a vida melhorou sob o governo do qual foi vice. Se vai conseguir convencer as regiões empobrecidas dos estados decisivos, ficaremos sabendo a partir de amanhã. De qualquer forma, a eleição dos EUA serão uma aula para o governo do Brasil, se ele souber escutar.