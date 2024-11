PT barrou projeto que puniria Lula por descumprimento de metas ambientais

Relator do projeto, o deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) acusou o governo de "greenwashing". Isso quer dizer que o governo estaria maquiando atitudes consideradas em defesa do meio ambiente, sem efeitos práticos. Ele declarou que na COP Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão falar a favor de metas que não cumprem.

O presidente tenta se projetar como liderança mundial da agenda verde. Ele afirma que o Brasil sempre foi um exemplo de preservação e de energia limpa e que este princípio foi retomado quando voltou ao Planalto, depois de vencer Jair Bolsonaro (PL).

Ao agir para proteger Lula, o PT adia a implementação de uma série de medidas:

Reduzir em 37% a emissão de gases do efeito estufa até o ano que vem -- este foi um compromisso do Brasil no Acordo de Paris;

Controlar o desmatamento;

Aumentar as fontes de energia renovável na matriz energética;

Abrir linhas de crédito para investimentos ambientais;

Neutralizar as emissões de gases do efeito estufa até 2050.

A assessoria da Presidência justificou que este é assunto do Legislativo e não comentou o caso. Sugeriu procurar os deputados do PT. O UOL acionou a liderança do partido na Câmara, que informou ser assunto referente à liderança do governo. A reportagem fez contato com a liderança do governo, que respondeu que a tarefa de comentar seria da liderança do PT.

Ao final, nenhum parlamentar do PT respondeu. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima também não se manifestou.