Kotscho: Errou quem previu embate Lula-Biden; discursos estavam alinhados

O jornalista Ricardo Kotscho afirmou durante participação no UOL News desta terça-feira (19) que os discursos do presidente Lula (PT) e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Assembleia Geral da ONU estavam alinhados.

O mais curioso é que aprece que o Joe Biden, que falou em seguida, leu o discurso do Lula antes de escrever o dele. Ele fez uma espécie de prestação de contas do que os organismos multilaterais e países ricos fizeram para diminuir a desigualdade. Não houve um embate entre os dois, pelo contrário, acho que nunca esteve tão afinado o discurso de um e de outro, ao contrário de muitas previsões que fizeram.

Kotscho ainda elogiou o discurso de Lula.