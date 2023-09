Lula cita Marrocos, Líbia e RS e diz que crise climática bate à porta

A exemplo do que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul no meu país, essas tragédias ceifam vidas e causam perdas irreparáveis. Nossos pensamentos e orações estão com todas as vítimas e seus familiares.

Lula, na ONU

Mundo vive "turbilhão de crises", disse Lula. Ele citou a pandemia de covid-19 e a insegurança alimentar antes de falar da "crise climática" e insegurança energética "ampliadas por crescentes tensões geopolíticas".

No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, de maneira integrada e indivisível.

Crítica aos países ricos

Lula afirmou que os países ricos "cresceram baseados em um modelo com altas taxas de emissões de gases". "Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera", disse. "A emergência climática torna urgente uma correção de rumos."

Ele lembrou que os países pobres são os mais afetados pela mudança do clima. "Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo", afirmou.