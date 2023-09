Deputado falta ao enterro do pai para presidir votação contra casamento gay

Ele compareceu ao velório na segunda (18), mas voltou para Brasília. Carlos Fernando dos Santos morreu aos 66 anos. O sepultamento aconteceu em Garanhuns, interior de Pernambuco.

Ao UOL, o deputado Fernando Rodolfo disse que "de consciência tranquila, e tendo prestado as devidas homenagens, segui para Brasília para conduzir os trabalhos da comissão".

De forma desrespeitosa, e sobretudo desonesta, tenho sido atacado por pessoas e grupos que não têm conhecimento de minha vida e das humilhações que já passei. O que está em questão não é o falecimento do meu pai, e sim a minha postura como presidente da comissão.

Deputado federal Fernando Rodolfo

Em nota, o parlamentar afirmou que tem sido "perseguido por setores da sociedade e da imprensa" por ter pautado um projeto de lei que trata sobre o casamento homoafetivo na Comissão da Família, presidida por ele.

"Quem me conhece sabe os meus valores e a responsabilidade que tenho em tudo o que assumo, tanto é que tive a confiança do meu partido para exercer tal função. Aceito as críticas e estou pronto para o debate. No entanto, tudo tem um limite", destacou.