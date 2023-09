TSE mantém multa de R$ 30 mil a Flávio Bolsonaro por distorção contra Lula

Deputados recorreram

Os dois parlamentares recorreram e o caso foi a plenário. Inicialmente, o ministro Raul Araújo pediu vista (mais tempo de análise) e suspendeu a discussão quando já haviam três votos contrários aos bolsonaristas — de Moraes, Cármen Lúcia e André Ramos Tavares.

Ao devolver o processo, Araújo votou pela absolvição. Disse que os vídeos estavam "no limite do debate" e que se tratavam de divergências ideológicas sobre o tema. Ele foi acompanhado por Nunes Marques.

"Não há descontextualização das falas consideradas, uma vez que guardam pertinência com o discurso do candidato a presidente da República, representando mero choque de ideias", afirmou Araújo.

O voto que formou a maioria contra os bolsonaristas foi dado pelo ministro Benedito Gonçalves, que acompanhou a ala de Moraes, assim como Floriano Marques.

Para Floriano, as fake news não são apenas publicações inverídicas, como também posts que distorcem uma mensagem ou fala real, retirando-a de seu contexto original. "As fake news, longe de fomentarem a liberdade de expressão e ampliarem os elementos do juízo do eleitor, elas tisnam a cognição desse eleitor e conspurcam o debate público, distorcendo com manipulações que não têm qualquer nexo com a realidade", disse o ministro.