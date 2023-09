Militares poderiam ter dado voz de prisão a Bolsonaro, diz professor

Esta foi uma das sugestões feitas pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após os atos golpistas de 8 de janeiro. Durante os ataques, a maioria dos vidros do térreo, que formam os limites do palácio, e parte dos vidros do salão nobre, no segundo andar, foram destruídos por vândalos.

Quando vi a destruição do 8/1, olhei e falei: 'Nossa, que fácil o pessoal quebrando os vidros'. Até comentei com alguém que os vidros do Planalto não são blindados. Me surpreendi. Achei que os vidros já eram blindados.

Chega com atraso de décadas. O Planalto já devia ser, sim, blindado. É uma garantia mínima. Você fala do chefe do Executivo.

O colunista Aguirre Talento comentou sobre a informação de que a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8/1, vai pedir a quebra do sigilo telemático do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha citado em delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid.