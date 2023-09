Maierovitch: Bolsonaro pode se juntar aos bagres do 8/1 após delação de Cid

Se for comprovado esse elo, teremos o Bolsonaro junto com aqueles bagrinhos que atuaram na linha de frente [do 8/1], cujos três primeiros foram julgados pelo STF e todo mundo chiou. Se fechar tudo isso, Bolsonaro terá que se agarrar à desistência voluntária dos chamados 'atos preparatórios' que constam no artigo 15 do Código Penal. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Posição de uma pessoa não pode refletir a das Forças Armadas, diz advogada

A advogada especializada em Direito Militar Mariana Lixa afirmou que a postura do almirante Almir Garnier, comandante da Marinha que se mostrou favorável à minuta golpista conforme delação de Mauro Cid, deve ser individualizada e não se estender ao posicionamento geral das Forças Armadas. Ela também frisou a necessidade de investigação sobre membros da cúpula militar envolvidos na trama golpista.

Temos que descolar a posição, postura e conduta de pessoas ligadas à cúpula das Forças Armadas das instituições. Ficou muito claro que não houve sequer uma adesão delas, principalmente do Exército, que é muito legalista. O posicionamento de uma pessoa não pode refletir o das Forças Armadas como instituição. Mariana Lixa, advogada especializada em Direto Militar

Josias: Delação de Cid mostra que bunker do Alvorada planejava apocalipse

Josias de Souza comentou que o teor das revelações sobre a deleção de Mauro Cid faz as peças do quebra-cabeça golpista se encaixarem. Para o colunista, o roteiro fica cada vez mais claro e as informações trazidas por Cid ajudam a compreender o cenário sombrio estabelecido na cúpula do ex-presidente após a derrota para Lula no segundo turno das eleições.