Após atos golpistas, governo decide blindar vidros do Planalto em 2024

O governo Lula (PT) vai trocar os vidros do Palácio do Planalto, em Brasília, por material blindado. Ainda sem orçamento definido, o plano é abrir o processo de licitação no início do ano que vem.

O que acontece

Esta foi uma das sugestões feitas pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após os atos golpistas de 8 de janeiro. Durante os ataques, a maioria dos vidros do térreo, que formam os limites do palácio, e parte dos vidros do salão nobre, no segundo andar, foram destruídos por vândalos.