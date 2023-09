Múcio diz saber que ex-comandante citado por Cid tinha inclinação golpista

Durante entrevista em frente ao Ministério da Defesa nesta quinta-feira (21), um jornalista perguntou ao ministro da Defesa se ele sabia de possível "inclinação golpista" do almirante Garnier. José Múcio Monteiro respondeu:

É uma coisa pessoal. Sabia, mas ele passou. [Jornalista: Mas o senhor sabia?] Olha, ele não me recebeu para conversar, depois, nós nos encontramos, eu conversei. Mas era uma posição pessoal, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, a Justiça promulgou, de maneira que nós estávamos 100% do lado da lei, e ele não.

José Múcio Monteiro

O almirante já havia demonstrado publicamente a insatisfação com o governo Lula ao negar a sua participação na cerimônia de transmissão do cargo ao comandante da Marinha escolhido pelo petista, Marcos Sampaio Olsen, em uma quebra de protocolo.

Ainda na entrevista, Múcio declarou que as notícias divulgadas hoje "constrangem" o ambiente militar com uma "aura de suspeição coletiva" que incomoda. Porém, destacou que as informações são relativas ao "governo passado, aos comandantes passados, não mexe com ninguém que está na ativa".

O ministro ainda explicou que conversará com os comandantes das corporações, mas destacou que costuma falar com eles todos os dias, seja presencialmente ou por telefone. "Eles [comandantes] vão dizer a mesma coisa. Nós não temos nada além do que vocês informaram. Nós ficamos sempre torcendo que essas coisas tenham fim. Porque você pode imaginar o que é trabalhar com o manto de suspeição. É muito ruim, né?"

Múcio também comentou ter "absoluta certeza" que o "golpe não interessou" aos militares.