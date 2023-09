PSDB veta filiação horas após senador Marcos do Val anunciar ida ao partido

Direção Nacional do PSDB foi surpreendida com notícia referente a pedido de filiação do senador Marcos do Val e comunica que, caso venha a ocorrer, encaminhará o seu indeferimento.

Nota do PSDB

Em comunicado à imprensa, o senador disse que a mudança de legenda ocorreu "'em comum acordo com o Podemos e a anuência da presidente nacional da legenda, deputada Renata Abreu".

Segundo a nota, Marcos do Val teria aceitado um convite para compor a bancada do PSDB, que negou conhecimento sobre o acordo.

"O convite foi recebido pelo senador Marcos do Val como uma consequência do seu trabalho no Senado na oposição ao atual governo federal, da sua colaboração nas investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e do apoio expressivo de 41 senadores contra as decisões monocráticas e inconstitucionais do Ministro Alexandre de Moraes a qual o senador vem travando", diz a nota encaminhada pelo senador.