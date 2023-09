'Tomei umas, tô meio doidão', diz vereador em sessão na Câmara do Guarujá

Fernando Peitola (MDB), vereador no Guarujá, no litoral de São Paulo, foi flagrado em vídeo ontem, durante uma sessão solene na Câmara do município, dizendo que estava bêbado.

O que aconteceu:

Peitola foi chamado ao púlpito durante a cerimônia, que homenageava cidadãos da cidade no último dia 14.