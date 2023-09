Lula contraria Lira e diz que, 'por enquanto', não quer mexer na Caixa

A presidência do banco tem sido prometida ao PP em meio às negociações por maior apoio no Congresso Nacional. O partido, que ganhou o Ministério do Esporte, com André Fufuca, em meio à reforma ministerial, tem cobrado mais participação na Esplanada.

A expectativa —já apalavrada, segundo lideranças do centrão no Congresso— é que o cargo vá para a ex-deputada Margarete Coelho (PP). Hoje, Maria Rita Serrano comanda o órgão.

Só eu tenho direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar. Fique tranquilo que isso será feito com a maior tranquilidade, qualquer mexida que eu vou dar. Eu só não posso mexer no meu cargo e no do [vice-presidente Geraldo] Alckmin. No restante eu posso mexer em qualquer um e, por enquanto, não estou disposto a mexer com nada. Estou disposto a fechar o ano bem.

Lula hoje

A fala pode ser entendida como um recado ao centrão e a Lira. Parlamentares têm falado abertamente que só o Esporte não garante o apoio do PP, ex-partido de base bolsonarista, e o banco era uma das alternativas para negociar mais votos. Lira, inclusive, disse à Folha na semana passada que o acordo incluía a Caixa "de porteira fechada", ou seja, com as 12 vice-presidências do banco.

A interlocutores, Lula já vinha resistindo à ideia de repassar a presidência do banco. Ele fala com orgulho sobre a indicação, tida como uma escolha mais técnica do que política, embora pessoas do governo já admitam que a saída de Rita Serrano é dada com certa.

O presidente falou com a imprensa no Palácio Itamaraty, após receber a visita do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Ele usou máscara durante parte da entrevista, por recomendação médica.