TSE vai julgar três ações contra Bolsonaro em conjunto

Para o ministro, juntar todas as ações é impraticável, já que elas tratam de assuntos diferentes. "Um 'julgamento comum' de todas essas ações seria até mesmo impraticável, considerada a gama de questões distintas a serem enfrentadas e o inevitável prejuízo à colegialidade e à inteligibilidade do julgamento pelas partes e pela sociedade", escreveu.

Entretanto, ele entendeu que três das ações tratam de temas semelhantes, e podem ser analisadas em conjunto. São as ações que analisam coletivas de imprensa e lives do presidente com conteúdo eleitoral no Palácio do Planalto e da Alvorada.

Além de assuntos semelhantes, ações estão em fases de tramitação parecidas. "Desse modo, considera-se benéfico à racionalidade do julgamento o atendimento parcial do requerimento da PGE [Procuradoria-Geral Eleitoral], a fim de que sejam levadas a julgamento conjunto, por se tratar de situação iminente", disse.

Ainda não há data marcada para processos irem a julgamento.

TSE tornou Bolsonaro inelegível por oito anos. Ex-presidente foi condenado em junho deste ano pela reunião com embaixadores em que atacou a credibilidade do sistema eleitoral sem provas. O encontro foi transmitido pela estatal TV Brasil.

Ainda há 17 ações que envolvem a candidatura de Bolsonaro em andamento no TSE.