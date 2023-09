Maierovitch: Caberia ordem de prisão de Heleno por ofender mulheres da CPI

A "agressividade" do general Augusto Heleno durante depoimento na CPI do 8 de janeiro não é de estranhar, segundo o colunista do UOL Wálter Maierovitch, que classificou o general no UOL News da tarde desta terça-feira (26) como um "homem sem nenhum refino".

Questionado se as eleições brasileiras de 2022 foram fraudadas, Heleno respondeu: "Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República, não posso dizer que foram fraudadas, [as urnas] foram examinadas". A relatora Eliziane Gama então respondeu: "O senhor mudou de ideia, não é? Muito obrigada".

Em resposta à ironia, o general esbravejou: "Ela fala as coisas que acha que tá na minha cabeça. Porr*, é para ficar puto, não é? Put* que o pariu!"