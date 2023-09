Foto de reunião de Bolsonaro com militares contradiz Augusto Heleno na CPI

Lógico que ele [Mauro Cid] tá escutando, mas ele não participa, não tem atuação nenhuma.

Augusto Heleno na CPI

A foto também contradiz o ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz que Cid nunca participou de nenhuma reunião com autoridades ou comandantes das Forças Armadas. "Ele agendava os horários de encontros com chefes de Estado, com ministros, com autoridades, com comandantes da força".

Ele [Cid] nunca estava [presente nas conversas]. Quando você conversa com os [generais] quatro estrelas, não fica nenhum tenente-coronel do lado. Até mesmo por uma questão de hierarquia.

Bolsonaro em entrevista à Folha em 12 de setembro

Nas redes sociais, a relatora da CPI, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), também ressaltou a contradição entre imagem e depoimento de Augusto Heleno.