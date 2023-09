PGR se manifesta contra revogação da prisão preventiva de Roberto Jefferson

A manifestação de Lindôra ocorre no último dia da gestão de Augusto Aras à frente da PGR e após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), dar cinco dias para a Procuradoria-Geral da República se posicionar sobre o pedido da defesa do ex-deputado federal.

No dia 13 de setembro, a defesa de Jefferson entrou com novo pedido para revogação da prisão preventiva, mesmo com a imposição de medidas cautelares alternativas, ou a conversão da prisão em domiciliar. Os advogados usaram o quadro delicado de saúde do ex-parlamentar como uma das motivações para o pedido.

No parecer obtido pelo UOL, a vice de Aras aponta que a prisão preventiva de Jefferson "tornou-se necessária diante das repetidas violações às medidas cautelares", como o recebimento de visitas em casa e compartilhamento de notícias falsas sobre a atuação do STF.

Lindôra ainda cita que os episódios envolvendo o ex-deputado federal "são gravíssimos", acrescentando que ele ocultou armas em sua posse e montou um "arsenal bélico".