Senadora acusa Lula de fala 'capacitista': 'Andador não enfeia ninguém'

Reclamação da senadora veio após fala do presidente, ao comentar sobre a cirurgia que vai realizar no quadril, marcada para a próxima sexta (29). Lula fará uma artroplasia total de quadril para aliviar dores em decorrência de uma artrose. Será instalada uma prótese na cabeça do fêmur direito. A expectativa de repouso no Palácio do Alvorada é de pelo menos três semanas.

Lula disse que não será fotografado de andador. "Então, significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado, mas vou ter que ter um pouco de cuidado", afirmou o presidente.

Gabrilli reclamou que Lula apresentou uma visão distorcida e equivocada sobre as pessoas com deficiência. Em entrevista ao Estadão, ela destacou que "o presidente deveria enaltecer a diversidade humana ao invés de diminuir as diferenças". "Isso sim seria bonito", acrescentou.

Ao Estadão, a senadora também cobrou do governo ações inclusivas. "Vemos o quanto a pessoa deve lutar para conseguir exercer cidadania neste país. Estamos falando de tecnologias assistivas, ferramentas que Lula deveria trabalhar para garantir aos brasileiros", concluiu.