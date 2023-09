CPI do MST foi um fracasso, diz líder do movimento: 'Vencemos pela 5ª vez'

Em entrevista ao UOL News desta quarta-feira (27), o coordenador nacional do Movimento Sem Terra, João Paulo Rodrigues, comemorou o fim da CPI do MST na Câmara dos Deputados, encerrada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) nesta quarta-feira (27) sem votação do relatório final.

Para o dirigente do movimento, a CPI, que tinha como presidente e relator da comissão, os deputados federais Zucco (Republicanos-RS) e Ricardo Salles (PL-SP), respectivamente, não passou de uma demonstração de perseguição política.