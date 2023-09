Sakamoto: Sem Rosa Weber, trabalhadores perdem voz no STF

Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), que se despediu do cargo nesta quarta-feira (27), os trabalhadores perdem voz na Corte, avaliou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação na edição noturna do UOL News.

A ministra Rosa Weber vai fazer falta no Supremo. É uma pessoa que, ao longo do seu mandato como ministra, sempre foi uma voz atuante em nome de minorias em direitos, em nome dos trabalhadores. Com a aposentadoria dela, a gente perde a última representante da área trabalhista dentro do STF.