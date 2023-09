Sob pressão do centrão, presidente da Caixa diz que 'responde com trabalho'

Questionada sobre a pressão, Serrano desconversou: "Todo esse debate é respondido com trabalho", disse. Ela participava de uma entrevista coletiva sobre o lançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) junto aos municípios, com a presença de Fufuca.

Desde quando eu assumi a presidência da Caixa, em 1º de janeiro, a única orientação que ele [Lula] me deu até este momento era para continuar trabalhando. Toda vez que ele me vê, manda trabalhar mais, está certo?

Rita Serrano, sobre possível saída da presidência da Caixa

Recentemente, Lula disse que não está disposto a mexer no cargo por ora. "Não adianta ficar torcendo para a água que você quer que passe embaixo da ponte chegue logo, elas vão chegar no momento certo", disse Lula, em conversa com a imprensa.

A fala pode ser entendida como um recado ao centrão e a Lira. Parlamentares têm falado abertamente que só o Esporte não garante o apoio do PP, ex-partido de base bolsonarista, e o banco era uma das alternativas para negociar mais votos. Lira, inclusive, disse à Folha na semana passada que o acordo incluía a Caixa "de porteira fechada", ou seja, com as 12 vice-presidências do banco.

A interlocutores, Lula já vinha resistindo à ideia de repassar a presidência do banco. Ele fala com orgulho sobre a indicação, tida como uma escolha mais técnica do que política, embora pessoas do governo já admitam que a saída de Rita Serrano é dada com certa.

De forma sutil, mas direta, Serrano preferiu justificar sua permanência expondo números da sua gestão. Segundo ela, os investimentos da Caixa neste ano "já geraram 859 mil empregos diretos e indiretos".