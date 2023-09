Aprovação do marco temporal nega espírito da Constituição, diz professor

Assim que um projeto de lei dessa magnitude for aprovado, de plano não será considerado inconstitucional. Terá que passar novamente pelo crivo do Judiciário e pelo controle de constitucionalidade. O STF não poderá tardar no julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. Durante esse pequeno tempo entre promulgação, publicação e julgamento de inconstitucionalidade, a priori o texto da lei produzirá efeitos. Os indígenas terão que consolidar alguma espécie de preocupação e terão que se mobilizar para atacar a nova lei perante o Supremo. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da UFF

Tales: Aprovar marco temporal é recado do Senado ao STF sobre quem legisla

A aprovação do marco temporal é um recado do Senado para o STF sobre quem realmente legisla no país, na avaliação de Tales Faria. O colunista comentou que o Senado está incomodado com algumas decisões tomadas pelo Supremo e, por isso, quer reforçar quem dá as cartas.

Na verdade, é um recado do Senado e do Congresso ao Supremo: quem legisla são eles. Por isso, fizeram essa votação e farão outras mostrando que o Congresso não está feliz com as decisões do STF, especialmente com aquelas nas quais o Supremo legisla. Eles consideram que o STF está legislando. Isso tem certa verdade e é preciso que os dois Poderes se encaixem. Tales Faria, colunista do UOL

