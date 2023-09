Após Cid citar reunião golpista, PF pede registros de visitas no Alvorada

A Polícia Federal pediu ao Gabinete de Segurança Institucional acesso ao registro de visitantes que entraram e saíram do Palácio da Alvorada durante um período específico do governo Jair Bolsonaro (PL), segundo apurou o UOL. O intuito é dar sequência à investigação de reuniões que supostamente trataram de golpe militar.

O que aconteceu?

A investigação de reuniões sobre um possível golpe militar com aval de Bolsonaro foram reforçadas com informações colhidas na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.